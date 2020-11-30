"Асар" — древний обычай казахского народа, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильные для одного человека или для одной семьи работу.

Около 40 домов безвозмездно построили по проекту "Асарлатып үй салу" в Жамбылской области. В целом до конца года планируется построить 123 дома, сообщила в интервью руководитель областного проектного офиса "Рухани жаңғыру" Зарина Куатова, передает корреспондент zakon.kz.

- Расскажите пожалуйста, как пришла идея и с кого началась эта инициатива строить дома совместно всем населением?

- Так как сфера нашей деятельности является идеологичесская работа на всех уровнях то неотъемлемой ее частью является нравственное воспитание, направленное на приобщение граждан к общечеловеческим и национальным идеям одним из критерий которых является помощь ближнему. Наш народ из покон веков был очень сплочен и как потверждение тому прекрасная традиция - "Асар"

"Асар" — древний обычай казахского народа, согласно которому люди, собравшись вместе, искренне и безвозмездно выполняют непосильные для одного человека или для одной семьи работу. Именно эту традицию мы решили возрадить,так как она имеет как социальный так и идеологический характер. Инициатива была подана Байзакским районом в рамках программы "Рухани жаңғыру"

- Как отнеслись местные власти, была ли какая-либо помощь от них?

- Данный проект был предложен властям региона и получил высокую оценку со стороны акима региона – Бердибека Сапарбаева. Аким личным распоряжение дал указание незамедлительному началу данного проекта во всех районах области, а также поручил личный контроль первым руководителям данных районов.

- Как отбирали тех, кому будут оказывать помощь?

- Особенность проекта в том, что нуждающаяся семья определяется решением старейшин села. Также учитываются мнение местных властей и граждан. В проекте "Асарлатып үй салу" приоритет отдан социально-малообеспеченным, малоимущим, многодетным семьям.

- Финансовый вопрос. Если не секрет, сколько сейчас стоит построить дом, сколько времени это занимает и сделать рам ремонт?

- В среднем стоимость каждого дома сосавляет сумму в 6 млн тенге. Постройка дома занимает в среднем от 3 до 4 месяцев.

- С момента старта этого проекта, сколько домов уже было построено и в каких районах области?

- Начато строительство 117 домов, из них 39 сданы под ключ. А именно: В Байзакском - 9, городе Тараз - 2, Жуалынском - 10, Кордайском - 9, Сарысуском - 1, Таласском - 2, Шуйском - 1 Меркенском - 3, Жамбылском -1, Мойынкумском районе - 1 дом.

- Охватывает ли этот проект Кордайский район? Сколько домов построено там?

- Как уже говорилось выше, проект "Асарлатып үй салу" охватывает город Тараз и все 10 районов области включая Кордайский. До конца года планируется постройка 15 домов, 9 из которых были выданы под ключ. Выдача остальных 6 планируется в декабре текущего месяца.

Данный проект является по сути уникальным, так как реализуется лишь в нашей области учитывая масштаб республики. Жители и граждане очень лестно воприняли данный проект, так как он несет неоценимую пользу для социального благостостяния нуждающийхся граждан, повышения сплоченности и соопереживания близким.

Кроме того, этот проект несет важный идеологический урок для нынешнего поколения, так как является показателем доброты, безвомедной помощи близким, землякам независимо наций языка и культуры, так как наша страна является эталоном межэтнических и субкультурных отношений.

- Нынешний год был усложнен пандемией коронавируса. Это как-то повлияло на сроки сдачи домов, на работу в целом?

- 2020 год был полон событий, потрясших всех нас. Но на процесс реализаций данного проекта пандемия никак не повлияла. Строительство домов проходит в очень высоком темпе.

- Какие объемы запланированы до конца года в Кордае и в целом по области?

- До конца года в Кордайском районе планируется постройка 15 домов 9 из которых было выдано под ключ. Выдача остальных 6 планируется в декабре текущего месяца. В целом, по области до конца года под ключ будут переданы 123 дома.

- Будет ли продолжен проект в следующем году? Если да, то какие планы уже есть?

- Аким области – Бердибек Сапарбаев выразил мнение о том что данный проект должен быть продолжен и в следующем году.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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