Трансгендерам вновь разрешат служить в армии США

Джо Байден планирует отменить запрет Дональда Трампа.

Избранный президент США Джо Байден планирует отменить указ Дональда Трампа, запрещающий служить в армии трансгендерам, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Сообщается, что Байден также планирует поставить на высокие должности представителей ЛГБТК+. Еще одним приоритетом для Байдена является обеспечение соблюдения закона о равенстве 2019 года. Закон запрещает дискриминацию по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности в сфере занятости, жилья, общественных помещений, государственного образования, федерального финансирования, кредитования и системы присяжных заседателей.

В нынешнем виде этот закон применяется только в 21 демократически управляемых штатах, но Байден планирует расширить его в течение первых 100 дней своего президентства.

Многие из его планов охватывают предложения, выдвинутые активистами ЛГБТК+.

Некоторые из них планов включают в себя: поддержку законодательных усилий по запрету так называемой конверсионной терапии для несовершеннолетних ЛГБТК+; выделение федеральных ресурсов для оказания помощи в сокращении насилия в отношении трансгендерных людей; и восстановление руководства администрации Обамы, предписывающего государственным школам разрешать трансгендерным учащимся пользоваться ванными комнатами, раздевалками и спортивными командами в соответствии с их гендерной идентичностью.

В своей победной речи в начале этого месяца 78-летний мужчина стал первым человеком, который признал трансгендеров.

Избранный президент Байден также пообещал, что его администрация будет бороться "не только за безопасность трансгендеров, но и за достоинство и справедливость".

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