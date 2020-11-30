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1 декабря состоится премьера нового документального фильма о Елбасы

Завтра покажут первую серию документального фильма "Штрихи к портрету".

Фото : Акорда30 ноября 2020, 16:56

1 декабря покажут премьеру нового документального фильма о Первом Президенте Казахстана. Об этом сообщил пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай в Twitter, сообщает zakon.kz.

Уже завтра в эфире телеканала "Хабар" в 21:40 состоится премьера первой серии документального фильма "Штрихи к портрету", - написал он.

Также ко Дню Первого Президента Телерадиокомплекс Президента РК подготовил новый документальный фильм "Фактор Назарбаева".


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