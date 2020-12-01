Легендарный театр поздравил страну с Днем Первого Президента Республики Казахстан

Артисты театра подготовили казахстанцам музыкальный подарок к празднику.

Артисты Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац подготовили казахстанцам музыкальный подарок к празднику, который отмечается с 2012 года как дань уважения к Нурсултану Абишевичу Назарбаеву за его заслуги перед Отечеством, сообщает zakon.kz.

Известно, что Первый Президент Казахстана начинал свою трудовую деятельность на Карагандинском металлургическом комбинате и учился во ВТУЗе при этом предприятии, которое называли Казахстанской Магниткой. Как герой знаменитого кинофильма 1956 года "Весна на Заречной улице" – сталевар Саша Савченко, был передовиком производства.

Будущий Лидер нации прошел путь от рабочего, чугунщика разливочных машин, горнового доменной печи до секретаря парткома Карметкомбината. Песня из этого фильма "Когда весна придет, не знаю", которую пел исполнитель главной роли Николай Рыбников, стала любимой для Нурсултана Назарбаева, как и для миллионов зрителей.

Песня "про заводскую проходную, что в люди вывела меня", по словам писательницы Татьяны Дашкевич, как "стала общенародной сразу же, без всякой, как нынче говорят, "раскрутки"", так "она ею и остается". Дашкевич писала: "Многие "выходили в люди" через заводскую проходную. Многие песню считали своей, местной, народ ее "присвоил"".

Именно эту душевную лирическую песню, написанную композитором Борисом Мокроусовым и поэтом Алексеем Фатьяновым, артисты Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Наталии Сац дарят соотечественникам к празднику с пожеланиями мира и процветания любимой стране.

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