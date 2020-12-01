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Следователи нашли в высказываниях Навального призывы к экстремизму - ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, Алексей Навальный призвал к насильственному изменению конституционного строя.

Фото : РБК1 декабря 2020, 15:26

Московские следователи проводят проверку после высказываний Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о свержении конституционного строя в России, сообщает zakon.kz.

Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ.

В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ), - отметил собеседник агентства.

27 апреля Навальный говорил на "Эхе Москвы" о помощи населению в пандемию. В расшифровке приводится фраза оппозиционера: "Такую власть нужно точно свергать прямо сейчас, вполне вероятно, даже насильственным образом".


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