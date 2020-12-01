Искали 10 лет - в России задержали маньяка

Его считают виновным в 32 убийствах.

В Татарстане задержан так называемый "поволжский маньяк", на счету которого убийства как минимум 24 женщин. Подозреваемого искали почти 10 лет, сообщает zakon.kz.

Задержанный — 38-летний местный житель Радик Тагиров — сейчас дает показания, передает БИЗНЕС Online.

Его считают виновным в 32 убийствах в 2011 и 2012 годах. Преступник орудовал не только в Татарстане, но и в соседних регионах, в том числе в Челябинске.

Жертвами становились женщины в возрасте от 75 до 90 лет. Некоторым из них он предлагал донести до дома пакеты, в других случаях представлялся сотрудником ТСЖ или социальных служб. В итоге убийца душил пожилых женщин и рассыпал на полу чистящее средство, чтобы сбить поисковых собак со следа. После этого он выносил из квартиры все ценное.

Подозреваемого искали почти 10 лет. В 2017 году за информацию, которая поможет задержать маньяка, силовики обещали вознаграждение в 3 млн рублей. Тогда же следователи разослали по школам Казани фоторобот преступника в надежде, что педагоги узнают одного из своих выпускников.

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