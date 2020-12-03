Названы семь симптомов "затяжного" коронавируса

Специалисты пояснили, что при наличии "затяжного" COVID-19 могут наступать временные улучшения состояния пациента, однако позже признаки заболевания снова возвращаются.

Британские медики назвали основные симптомы, указывающие на наличие "затяжного" COVID-19, передает zakon.kz со ссылкой на British Heart Foundation.

Отмечается, что долгосрочные негативные последствия заболевания были зафиксированы не только у пациентов, нуждавшихся в госпитализации. При этом специалисты предупредили, что такие длительные эффекты могут быть более опасны, поскольку способны подорвать здоровье из-за обширного поражения органов.

Врачи установили, что симптомы затяжного коронавируса включают усталость, одышку, беспокойство и депрессию, учащенное сердцебиение, боли в груди, боль в мышцах и суставах, а также неспособность мыслить четко или сосредоточиться, так называемый "мозговой туман".

Специалисты пояснили, что при наличии "затяжного" COVID-19 могут наступать временные улучшения состояния пациента, однако позже признаки заболевания снова возвращаются.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!