Суперприложение Kaspi.kz теперь в AppGallery Huawei

Магазин приложений охватывает более 170 стран и регионов.

По данным Национального Банка Республики Казахстан за девять месяцев 2020 года в 3 раза увеличилось количество электронных транзакций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основная доля безналичных операций приходится на интернет- и мобильный банкинг: 81%, или 18,1 трлн тг. На фоне роста третий крупнейший в мире маркетплейс приложений AppGallery продолжает создание экосистемы безопасных онлайн-сервисов. В ноябре к AppGallery присоединилось самое популярное в стране суперприложение Kaspi.kz, которое включает в себя платежи, электронную коммерцию и финансовые услуги.

Магазин приложений AppGallery охватывает более 170 стран и регионов, обслуживая более 600 миллионов пользователей HUAWEI. C момента официального запуска AppGallery в апреле 2018 года количество ежемесячных активных пользователей системы превысило 400 миллионов.

Директор Huawei Device в Казахстане и в странах Центральной Азии Фан Джинйонг:

"Huawei продолжает работать с локальными разработчиками, чтобы предложить нашим пользователям безопасную экосистему, адаптированную под особенности региона. Мы рады приветствовать Kaspi.kz в нашем маркетплейсе, и рады, что компания разделяет с нами идеи обеспечения безопасной среды для интернет-банкинга и онлайн-покупок. Теперь пользователям Huawei не придется искать приложение Kaspi.kz через сторонние ресурсы и они смогут быстро и безопасно скачивать Kaspi.kz из Huawei AppGallery. Наши потребители смогут узнавать одними из первых об акциях, совершать выгодные покупки, другимим словами полноценно пользоваться приложением Kaspi.kz".

Глава и сооснователь компании Kaspi.kz Михаил Ломтадзе:

"Kaspi.kz – самое популярное суперприложение в Казахстане, с помощью которого более 8.5 миллионов наших любимых клиентов делают выгодные покупки, платежи и управляют личными финансами прямо с экрана своего смартфона. Наша команда совместно с командой Huawei сделала совместные разработки, чтобы пользователи могли получить полноценный функционал нашего приложения при установке на телефоны Huawei".

Для пользователей будут доступны все функции суперприложения Kaspi.kz, такие как: переводы между клиентами, международные переводы, интернет-магазин, платежи и многое другое. Помимо собственных мер безопасности приложений, разработчики Huawei совершенствуют системы безопасности на смартфонах Huawei благодаря упреждающей защите с использованием системы искусственного интеллекта.

О Huawei Consumer Business Group:

Продукты и сервисы HUAWEI доступны более чем в 170 странах и используются одной третью населения планеты, благодаря чему HUAWEI вошла в тройку лидирующих производителей смартфонов всего мира. HUAWEI Consumer BG — одно из трех бизнес-подразделений компании HUAWEI, которое занимается разработкой и производством смартфонов, ноутбуков и планшетов, носимой электроники, устройств мобильного широкополосного доступа, решений для дома, а также облачных сервисов для – HUAWEI. Преимущества глобальной сети HUAWEI, объем операционной деятельности во всем мире и развитая партнерская сеть построены на базе 30-летнего опыта работы в телекоммуникационной отрасли. HUAWEI Consumer BG нацелена на то, чтобы обеспечить пользователей новейшими технологическими достижениями.

О Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам. В центре наших инноваций находится единственное в своем роде и самое популярное в стране мобильное супер-приложение Kaspi.kz, которым пользуется более 8 миллионов казахстанцев. С помощью супер-приложения Kaspi.kz наши клиенты делают платежи и переводы, управляют личными финансами и совершают выгодные покупки онлайн c доставкой. Каждый сотрудник Kaspi.kz ежедневно прикладывает все усилия, чтобы улучшать жизнь нашим любимым клиентам и постоянно удивлять нашими инновациями.

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