США побили суточный рекорд по числу смертей от коронавируса

Предыдущий максимальный показатель в США был зафиксирован еще в апреле.

В США побит рекорд по смертям за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией — 3157 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные университетом Джонса Хопкинса, передает zakon.kz.

Отмечается, что предыдущий максимальный показатель в США был зафиксирован еще в апреле. Тенденция к росту смертности от COVID-19 также наблюдается в Бразилии (почти 700 летальных исходов в сутки), и в Мексике (в среднем 800 смертей за день), пишет Lenta.ru.

Ранее 3 декабря кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден спрогнозировал смерть еще 250 тысяч американцев от COVID-19 к концу года.

30 ноября министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар заявил, что первые две вакцины от коронавируса SARS-СoV-2 будут доступны американцам в ближайшие недели. Он отметил, что вакцинация может начаться до Рождества.

США остаются страной с наибольшим числом случаев заражения коронавирусом в мире: почти 14 миллионов. С начала пандемии в мире скончались 1,5 миллиона человека, 42 миллиона человек излечились.

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