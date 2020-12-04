Названа возможная опасность массовой вакцинации

Вирус начнет подбирать "ключи" и "отмычки".

О потенциальной опасности массовой вакцинации рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин, сообщает zakon.kz.

По его словам, это приведет к тому, что непривитые граждане при заражении будут переносить болезнь крайне тяжело.

Как отмечает NEWS.ru, COVID-19 каждый раз будет бороться с уже "натренированным" иммунитетом зараженного и, вероятно, все больше мутировать.

Вирус сейчас легко переходит от одного носителя к другому, и все "ворота" для него открыты. По этой причине он пока что не особо мутирует. А когда россияне массово получат вакцину, COVID-19 будет попадать в организм с закрытыми "дверями". Он начнет подбирать "ключи" и "отмычки". Внутри клеток начнет происходить мутация генов, направленная на преодоление иммунного барьера. В конечном итоге такой вирус может стать очень опасным для людей, которые не получили вакцину, — отметил Кондрахин.

Несмотря на это, он считает, что вакцинацию нужно проводить.

Если этого не сделать сейчас, в тяжелой форме коронавирусом могут переболеть намного больше людей, - заключил врач.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!