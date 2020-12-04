В Казахстане пройдет второй отбор в Президентский кадровый резерв

В его состав войдут 50 человек.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганову, сообщает zakon.kz.

Президент заслушал отчет об основных результатах деятельности Агентства с начала текущего года и исполнении поручений Президента.

Токаева проинформировали о подготовке к проведению в начале 2021 года отбора в Президентский кадровый резерв 2.0, в состав которого войдут 50 человек. В частности, Анар Жаилганова рассказала о повышении критериев и квалификационных требований для кандидатов. Основной акцент будет сделан на формирование резерва из числа лиц, руководствующихся общественными интересами, рекрутинг будет сфокусирован на выявление трансформационных лидеров с реальным опытом преобразований, - говорится в сообщении Акорды.

Токаев отметил важность качественного и прозрачного проведения отбора для того, чтобы отобрать самых достойных претендентов.

Жаилганова также рассказала о работе по совершенствованию системы отбора на государственную службу. По ее словам, в рамках этого направления предлагается выявлять компетенции, предъявляемые как для руководящих, так и исполнительских должностей, не через тестирование, а путем собеседования, что должно повысить качество отбора.

Отдельным блоком главе государства доложили о работе по сокращению государственного аппарата, профессионализации политической государственной службы, цифровизации процессов госуправления.

Касым-Жомарт Токаев дал поручения по основным направлениям работы Агентства.

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