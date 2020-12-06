На портале Just Jared за него свой голос отдали 914 тысяч пользователей.

Назван самый сексуальный актер 2020 года. Первое место занял шотландский артист Сэм Хьюэн, который прославился благодаря сериалу "Чужестранка", сообщает zakon.kz.

На портале Just Jared за него свой голос отдали 914 тысяч пользователей. Хьюэн опередил 23-летнего Хиро Файнса-Тиффина, сыгравшего роль Тома Реддла (Волан-де-Морт) в фильме "Гарри Поттер и Принц-полукровка" (более 754 тысяч голосов), а также Роберта Паттинсона (43,5 тысячи).

Также немного зрительского обожания досталось Крису Эвансу, Генри Кавиллу, Джейми Дорнану, Тому Эллису, Себастиан Стэн, Киту Харрингтону и музыкант Гарри Стайлсу- все они вошли в "сексуальную" десятку.

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