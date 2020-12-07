На какой стадии проекты БРТ и ЛРТ в Алматы

В акимате будут настаивать, чтобы кредит на ЛРТ был выдан в тенге.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК рассказал, на какой стадии решение по строительству транспортной инфраструктуры – проектов БРТ и ЛРТ, передает корреспондент zakon.kz.

Что касается БРТ, есть уже определенная линия, продолжение той линии, которая сегодня идет по улице Тимирязева, там по Желтоксан, потом по Толе би и выход на Восточную объездную дорогу. Мы на суд общественности эту программу выставили, идет обсуждение. Безусловно, сегодня там есть различные мнения, даже по тому, что было сделано. Но есть плюсы и минусы, но тем не менее сегодня, прежде, чем начать эту работу, мы проведем слушания с общественностью и с учетом мнения, в принципе, основные параметры по продолжению второй линии БРТ у нас готово, - сообщил Сагинтаев.

По ЛРТ он отметил, что здесь работа по подготовке самого полотна для ЛРТ еще не завершена, "вынос сетей, все это там продолжается". Помимо этого, вопрос еще и в финансировании.

Готовность будет. Но сейчас мы работаем над тем, каким образом будет осуществляться финансирование. Здесь с нами работают представитель международных финансовых организаций, мы сейчас ищем точки соприкосновения, чтобы это было выгодно для городского бюджета, потому что в любом случае, если кредит будет привлекаться, и если это кредит еще в валюте будет привлекаться, естественно, это ляжет нагрузкой на бюджет. Насколько мы это можем поднять. И исходя из этого, в какой валюте будет привлекаться кредит, и по какой ставке. Это не простые вопросы. Поэтому мы, прежде чем что-либо делать, мы хотим финансовую модель полностью закрыть, - пояснил градоначальник.

Пока что финансовая модель не утверждена.

И если финмодель будет утверждена, и мы просчитаем, увидим, что каким образом мы будем в дальнейшем обслуживать данный кредит, безусловно, мы начнем эту работу. Но еще раз повторюсь, что мы работу по подготовке верхнего полотна для того, чтобы запустить ЛРТ не прекращали. Кто в Алматы проживает по Толе би, видите, каждый год работа идет по выносу сетей, именно по центру, которые были. В этом году полностью мы профинансировали эту работу, до конца доводим, следующий год будет продолжение. Самый главный вопрос - вопрос во сколько это нам обойдется. Здесь идет спор с финансирующими организациями. Есть разные предложения поступают сегодня предложения и от наших бизнесменов, которые говорят: может, мы возьмемся за этот проект, мы, может, сделаем, может в каком-то видоизмененном виде. Но базово мы еще говорим, что с повестки дня данный проект не снят. Как только мы поймем, как будет обеспечиваться финансирование, если это будет выгодно для бюджета, осилит ли местный бюджет эту нагрузку, тогда безусловно, конечно, можно начать. С повестки дня этот вопрос не снимался, - заверил Сагинтаев.

По срокам, когда начнут реализацию проекта, аким воздержался от конкретных дат.

Я вот прям сейчас вам не могу сказать, что завтра или на следующий год мы начинаем. Потому что это переговорный процесс с финансирующими организациями. Потому что сегодня то, что предлагается, они предлагают кредитование в валюте, а курс сегодня плавает, и когда мы вернем придем к моменту, когда должны будем возвращать, курс будет совсем другой уже. И мы больше настаиваем, чтобы кредит был выдан в тенге. Это уже другой разговор будет, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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