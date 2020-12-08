Тенге пострадал от кризиса меньше, чем рубль

За месяц курс тенге укрепился на 1,7%.

С начала 2020 года казахстанский тенге пострадал от кризисных явлений значительно меньше, чем российский рубль, сообщает zakon.kz.

К таким выводам пришли аналитики Finprom.kz.

Рыночный курс к декабрю сложился на уровне 425,5 тенге за доллар, укрепившись за месяц на 1,7%, или 7,26 тенге. Российский рубль также показал положительную динамику.

В ноябре курс рубля укрепился на 3,9% на фоне налоговых выплат, продолжения роста цен на нефть и повышения риск-аппетита инвесторов, - добавили аналитики.

Эксперты отмечают, что рубль при столь благоприятной внешней конъюнктуре показал скромный рост из-за своей переоцененности к нефтяным ценам, отраженной в относительно низкой рублевой стоимости барреля Brent.

Тенге выглядит более устойчивым к внешним шокам, чем российский рубль. Так, с начала года по 30 ноября рубль ослаб на 23,3%, в то время как тенге — всего на 11,1%, - говорится в сообщении.

Согласно статданным, наблюдается доверие к национальной валюте. На это указывает рост тенговых депозитов.

Стоит отметить, что долларизация депозитов с начала года снизилась с 43,1% до 40,8% в октябре текущего года, в том числе долларизация депозитов корпоративного сектора — с 44,8% до 40,7%, розничного сектора — с 41,3% до 40,9%.

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