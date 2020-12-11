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Бюджет Павлодарской области нацелен на достижение ощутимых улучшений – Скаков

Бюджет сохранил социальную направленность.

Фото : пресс-служба11 декабря 2020, 17:07

11 декабря маслихат Павлодарской области утвердил проект регионального бюджета на предстоящие три года. Как отметили на сессии, он сформирован с учетом всех приоритетов социально-экономического развития региона.

Бюджет сохранил социальную направленность, а значит нацелен на получение ощутимых результатов в повышении качества жизни в области. Именно достижение улучшений, осязаемых для наших с вами земляков, было приоритетом при формировании бюджета. Расходы отраслей рассматривали комплексно, синхронизируя задачи каждой, - сказал Абылкаир Скаков.

Так, например, в сфере образования власти Павлодарской области продолжат работу по снижению дефицита ученических мест – будут возводить новые школы и пристройки к действующим, кроме того, запланирован капитальный ремонт объектов образования по программе "Заманауи мектеп". При этом, как отметил Абылкаир Скаков, будет уделено внимание благоустройству спортивных площадок при школах.

В сфере здравоохранения, помимо повышения кадрового потенциала отрасли и укрепления ее материально-технического оснащения, запланированы модернизация кардиологической службы и развитие гибридных операционных. В области продолжат обеспечивать больных с редкими заболеваниями лекарствами, не вошедшими в перечень ГОБМП.

Что касается жилищного строительства и ремонта дорог, в будущем году в Павлодарской области планируют построить 10 многоквартирных домов и сделать средний ремонт почти на 200 км дорог. Программой "Дорожная карта занятости" намерены охватить 18 проектов строительства и реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

До конца 2023 года в Павлодарской области намерены полностью обеспечить сельчан доступом к качественной питьевой водой. Это на два года раньше предыдущих планов.


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