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В одной из европейских стран готовятся отказаться от использования наличных денег

В 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня.

Фото : sweden12 декабря 2020, 06:53

Власти Швеции захотели отказаться от использования в стране наличных денег и начали разрабатывать цифровой аналог национальной валюты — кроны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

Как пишет Bloomberg, министр финансов европейской страны Пер Болунд объявил о начале масштабного исследования, которое должно завершиться к ноябрю 2022 года. Его результатом должно стать появление цифровой кроны.

Это не первый раз, когда шведские власти уделяют внимание разработке цифровой валюты. Местный центробанк, формально независимый от правительства, уже проводит соответствующий эксперимент совместно с международной консалтинговой компанией Accenture.

В 2020 году использование наличных денег в Швеции снизилось до исторически минимального уровня. На них приходится менее 10 процентов от всех платежей в стране. В расчете на долю от национального ВВП это самый низкий результат в мире на данный момент.


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