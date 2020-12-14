Аналогом кокаина торговал житель Нур-Султана

Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Министерством внутренних дел пресечен канал поставки синтетического аналога кокаина в город Нур-Султан. Об этом сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Информацию о поставках сотрудники Военно-следственного управления министерства получили от жителей разных регионов страны.

При координации главной военной прокуратуры в ходе оперативно-розыскных мероприятий и обысков дома у подозреваемых изъято психотропное вещество - синтетический аналог кокаина. Расследованием установлено, что 32-летний житель столицы организовал поставки психотропных веществ из Алматы и их сбыт в Нур-Султане с помощью закладок и использования интернет-ресурсов, - сообщил Нурдильда Ораз на еженедельном брифинге.

В настоящее время четверо подозреваемых, в том числе 25-летняя девушка, задержаны и водворены в изоляторы временного содержания в Нур-Султане и Алматы.

Проводится досудебное расследование по статье 297 Уголовного кодекса "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Наказание за данное преступление предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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