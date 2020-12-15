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Петр Чех в свои 39 возобновил футбольную карьеру

И пропустил 2 мяча.

Фото : Twitter15 декабря 2020, 17:02

Знаменитый вратарь лондонского "Челси" Петр Чех, завершивший игровую карьеру в 2019 году, снова вышел на поле вв качестве игрока, передает zakon.kz.

Чех блестяще выступал за лондонскую команду с 2004-го по 2015 год, а после завершения карьеры в мае 2019 года перешел на работу в "Челси" уже как сотрудник административного отдела. И для многих оказалось сюрпризом, что в 2020-м был включен в заявку "Челси" в АПЛ.

И вот настал тот момент, когда Чех вышел на поле. Правда, пока сыграл он за резервную команду "Челси" в матче против "Тоттенхэма". Игра выдалась непростой. "Челси" отыгрался с 0:2 и вырвал победу со счетом 3:2.


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