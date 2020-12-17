В Таразе откроют 11 социальных павильонов для стабилизации цен на продукты

В каждом магазине установлен стенд, где расписаны цены на продукты и номера ответственных специалистов, в случае если жители захотят оставить жалобу.

В Таразе в целях стабилизации цен на социально-значимые продукты до конца года планируется увеличить количество социальных павильонов с 6 до 17. Три из них распахнули свои двери аккурат в День Независимости, передает zakon.kz.

Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев осмотрел новые павильоны. В коммунальные магазины продукцию поставляют 16 товаропроизводителей. Цены здесь ниже рыночных на 10-20 процентов. К примеру, муку первого сорта в стабилизационном павильоне можно приобрести за 143 тенге за килограмм, сахар-песок - 190 тенге, картофель - 95 тенге, масло растительное - 420 тенге за литр, булку хлеба - 55 тенге.

Надо привлекать как можно больше местные крестьянские хозяйства, убрав лишние звенья в цепочке поставок, а именно – посредников. Только так можно будет сдерживать цены. Магазины должны находиться в разных частях города, чтобы все жители имели к ним доступ, в первую очередь, люди из социально-уязвимых слоев населения, - поручил аким области АО "СПК Тараз" и управлению сельского хозяйства.

В каждом магазине установлен стенд, где расписаны цены на продукты и номера ответственных специалистов, в случае если жители захотят оставить жалобу.

Многое зависит и от продавцов. Они должны вести себя культурно и помогать каждому клиенту. Горожане должны знать обо всех преимуществах коммунальных магазинов, - отметил Бердибек Сапарбаев.

Глава региона проверил цены на продукты, побеседовал с продавцами и покупателями. Жители поблагодарили руководство области за принимаемые меры по стабилизации цен.

Радует, что смогла за небольшую сумму закупить продукты. Теперь бегу домой, чтобы накрыть праздничный дастархан, - говорит многодетная мама Айнагуль Еспенбетова.

Следует отметить, что дополнительно 10 социальных павильонов открываются во всех районах области.

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