Россия начинает слезать с нефтегазовой иглы
Более двух третей российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов, говорит Путин.
Фото : EPA/UPG17 декабря 2020, 15:58
Президент России Владимир Путин объявил о слезании России с "нефтяной иглы", передает zakon.kz.
Но вот знаете, на что хотел бы обратить внимание, что является совершенно очевидно положительным элементом развития экономики. 70% российского бюджета уже формируются не за счет нефтегазовых доходов, - сказал Путин.
По его словам, это означает, что Россия, пусть и не в полной мере, начинает "слезать с так называемой "нефтегазовой иглы".
И если кому-то хочется до сих пор представлять нас бензоколонкой, то это уже не имеет под собой реальных оснований, - говорит Путин, отметив, что зависимость российской экономики от экспорта энергоресурсов остается большой.
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