Загрязнение воздуха в Актау подтвердили в Минэкологии

Экологи установят виновное лицо.

В Департаменте экологии Мангыстауской области сообщили, что по результатам лабораторного контроля наблюдалось превышение предельно допустимой концентрации в выбросах загрязняющих веществ в атмосферу на территории Актау, передает zakon.kz.

В частности, превышение предельно-допустимой концентрации диоксида азота в 1,5 раза, метана 1,8 раза.

Ранее жители города жаловались на едкий запах в воздухе.

Кроме того, метеорологическим данным Мангистауского филиала РГП "Казгидромет" также подтвердилось превышение диоксида азота на стационарных постах в 15 и 33 мкр города Актау. При этом направление ветра в сторону "Восток северо-восток" 4/5 м/сек, с 18:00 до 23:00 часов изменилось направление в сторону "Восток юго-восток" 2/4 м/сек.

По линии розы ветров, выбросы загрязняющих веществ осуществляются со стороны предприятий, таких как ТОО "МАЭК-КазАтомпром", АО "КазАзот", ТОО "Каспий битум", ТОО "Mangystau Oil Refining", СЭЗ "Морпорт Актау", АО "Казтрансойл" и другие.

Департамент экологии предполагает, что источники загрязнения воздуха связаны с деятельностью вышеназванных предприятий.

Руководствуясь статьями 117, 118 Экологического кодекса Республики Казахстан департамент экологии намерен обратиться на имя специализированного природоохранного прокурора Мангистауской области. После того, как надзорным органом будет внесен акт прокурорского реагирования для проведения внеплановой проверки, экологи установят виновного лица. О результатах проверки будет сообщено дополнительно, - сообщили в Минэкологии.

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