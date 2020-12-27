Рекорд Месси по голам отверг клуб Пеле

22 декабря Месси забил свой 644-й мяч в составе "Барселоны".

Бразильский "Сантос" выступил с официальным заявлением, опровергнув новый рекорд аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В заявлении "Сантоса" подчеркивается, что в статистике голов бразильца следует учитывать не только мячи, забитые в официальных матчах. С учетом голов в товарищеских встречах, рекорд Пеле - 1091 забитый мяч в составе одной команды. Таким образом, по мнению авторов, Месси так и не побил достижение легендарного бразильского футболиста. Отмечается, что Пеле поражал ворота ведущих клубов Южной и Центральной Америки в товарищеских встречах.

22 декабря, в ходе матча против "Вальядолида" Месси забил свой 644-й мяч в составе "Барселоны", обойдя таким образом Пеле на один гол. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу "сине-гранатовых".

До этого Месси сравнялся с Пеле по количеству голов за один клуб. Тогда чемпион мира поздравил аргентинца с его карьерой в "Барселоне".

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