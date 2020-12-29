Узбекистанец с кухонным ножом ограбил два магазина в Алматы

Он водворен в изолятор временного содержания.

Гражданин Узбекистана совершил дерзкий налет на два магазина в Алматы, сообщает zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба ДП Алматы, мужчину задержали за считанные минуты.

В одном из дворов был запримечен молодой мужчина, схожий по приметам. Он был задержан. Орудие нападения – кухонный нож изъят у подозреваемого, который сразу сознался в содеянном. Как видно из записи видеокамер наблюдения, он зашел в магазин под видом покупателя, потом достал нож и, показав его продавцу, потребовал деньги из кассы. Женщина, испугавшись, отдала все деньги. Главное незамедлительно сообщить об этом в полицию, что и сделала потерпевшая. Уже в считанные минуты подозреваемый мужчина был задержан и доставлен в Управление полиции Бостандыкского района. Оказалось, что за короткий промежуток злоумышленник ограбил два продуктовых магазина, – сообщил исполняющий обязанности командира Полка патрульной полиции УМПС ДП города Алматы Алмас Ахмедьяров.

В отношении задержанного начато досудебное расследование по статье 192 части 2 УК РК. Он водворен в изолятор временного содержания.

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