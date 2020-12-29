В США назван лидер "рейтинга восхищения"

Действующий президент страны набрал 18% голосов.

Действующий американский президент Дональд Трамп возглавил рейтинг восхищения среди мужчин по итогам 2020 года, обогнав экс-президента США Барака Обаму, передает zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте компании Gallup, проводившей соцопрос в США.

При этом супруга Обамы — Мишель сохранила лидирующие позиции в рейтинге самых восхитительных женщин.

Дональд Трамп набрал 18% голосов.

За бывшего президента США Барака Обаму проголосовали 15% опрошенных, за избранного президента США Джо Байдена – 6%, за главного инфекциониста США Энтони Фаучи – 3%.

Кроме них, в ТОП-10 "рейтинга восхищения" за 2020 год попали: папа Римский Франциск, основатель компании Tesla Илон Маск, сенатор Берни Сандерс, основатель Microsoft Билл Гейтс, баскетболист Леброн Джеймс и Далай-лама.

В "рейтинге восхищения" среди женщин, помимо возглавляющей его экс-первой леди Мишель Обамы, за которую проголосовали 10% респондентов, на втором месте разместилась избранная вице-президент Камала Харрис (6%), за ней следует первая леди Мелания Трамп (4%).

В первую десятку самых восхитительных женщин также вошли телеведущая Опра Уинфри, канцлер Германии Ангела Меркель, политики Хиллари Клинтон, и Александрия Окасио-Кортес, королева Великобритании Елизавета II, юрист и член Верховного суда Эми Кони Барретт, активистка-эколог Грета Тунберг.

Опрос проводился с 1 по 17 декабря 2020 года среди 1 018 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех 50 штатах Америки. Погрешность не превышает 4%.

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