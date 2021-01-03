Министерство здравоохранения о текущей ситуации по коронавирусу. Прямой эфир
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.
Фото : vlast.kz3 января 2021, 12:39
Пресс-конференция в СЦК о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане.
Спикеры: министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5052945-09e54e88d8c6e5de36e4d3a84c43b7f2
Сейчас читают