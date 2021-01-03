Горячие новости
Читайте также

Министерство здравоохранения о текущей ситуации по коронавирусу. Прямой эфир

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.

Фото : vlast.kz3 января 2021, 12:39

Пресс-конференция в СЦК о текущей ситуации по коронавирусной инфекции в Казахстане.

Спикеры: министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният, председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова.

В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрированы 714 новых случаев заболевания.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты