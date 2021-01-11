Алматинцы пытались нарушить правила голосования на выборах

Незначительные нарушения носили технический и организационный характер.

День голосования прошел спокойно, без каких-либо серьезных угроз безопасности граждан. Но некоторые алматинцы пытались проголосовать с нарушениями выборного законодательства, передает zakon.kz.

По данным наблюдателей, все участки соответствовали всем необходимым требованиям согласно законодательству.

Наблюдатели отметили несколько попыток голосования за членов семьи, что своевременно пресекалось членами избирательных комиссий, хотя это были единичные случаи. Наблюдатели зафиксировали несколько случаев попыток голосования по копии удостоверения личности, по водительским удостоверениям, во всех случаях в присутствии наблюдателей члены комиссии отказывали в выдаче бюллетеней, - сказал на пресс-конференции исполнительный директор "Республиканской сети независимых наблюдателей" Абен Абдрасилов.

Он также добавил, что был зафиксирован ряд фактов, когда на участках играла громкая музыка, либо они были плохо освещены, из-за чего слабовидящие избиратели были вынуждены заполнять бюллетени вне кабинок.

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