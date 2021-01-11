Навязчивый женатый мужчина преследовал жительницу Экибастуза

Девушке пришлось обратиться в полицию.

Необычную помощь оказал девушке экибастузский полицейский - страж порядка уговорил женатого мужчину оставить в покое возлюбленную, которой не нравились его ухаживания, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

В полицию города Экибастуза обратилась девушка, которая попросила помочь в урегулировании отношений с ее знакомым. Узнав, что мужчина женат, она наотрез отказалась с ним встречаться. Но ухажер не оставил ее в покое: он дарил своей пассии подарки, цветы, звонил в любое время суток. Говорил, что бросил ради нее семью.

Такое поведение девушка восприняла, как преследование, и попросила помощи полиции, - рассказал заместитель начальника штаба-управления ДП области Ерболат Муратхожин.

Участковый инспектор провел с 37-летним экибастузцем профилактическую беседу, объяснив, что девушка встречается с другим, и не желает с ним продолжать общение. А мужчине нужно подумать о своей семье. В противном случае, если он продолжит преследовать девушку, ему грозит наказание. Мужчина заверил, что не будет докучать знакомой своими ухаживаниями.

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