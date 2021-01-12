Лукашенко поручил ответить на "бандитские" санкции Запада

Александр Лукашенко назвал санкции Запада против белорусских предприятий "бандитскими", сообщает zakon.kz.

Как передает БЕЛТА, президент Беларуси уже поручил выработать симметричный ответ.

Об этом он заявил в ходе встречи с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Не надо бояться, надо им уже показывать зубы, - Лукашенко.

Совет ЕС в конце прошлого года выпустил постановление по новому санкционному пакету Евросоюза в отношении Белоруссии, включающему 29 физических и семь юрлиц. Это уже третий пакет санкций против республики.

Как заявили в пресс-службе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, обсуждение следующего пакета антибелорусских санкций планируется провести в Брюсселе в начале 2021 года.