На свалке нашли паспорта и удостоверения жителей Атырау

В Атырау на свалке среди строительных отходов были найдены паспорта, удостоверения личности, обращения граждан, платежные документы, справки о доходах и другие документы, сообщает zakon.kz.

По информации издания "Мой ГОРОД", все обнаруженные документы являются архивом ЦОНа.

В ходе осмотра было установлено, что вся обнаруженная документация является архивными документами, принадлежащими Атыраускому филиалу Государственной корпораций Правительства для граждан (ЦОН). Среди найденных документов имеется служебная документация и документы, удостоверяющие личности граждан, которые требовались у них при оказании государственных услуг, - отметили в полиции области.

В данный момент устанавливается личность водителя автомашины, отгрузившей строительный мусор в неустановленном месте, для привлечения его к административной ответственности.

Директор Атырауского областного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" Муса Хайруллиев заверил, что эти документы 14-летней давности.

В то время не было правительства для граждан. Оно было организовано в мае 2018 года. Надо выяснить, откуда они взялись. Мусор вывезли на КамАЗах, документы выбросили, не доезжая до свалки. С помощью сотрудников полиции необходимо найти водителей. Эти документы не имеют никакой важности. Печати "центра обслуживания населения" тоже не действительные, - сообщил Хайруллиев.