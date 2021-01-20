Нигматулин обозначил основные приоритеты законодательной работы Мажилиса в новой сессии

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание депутатского корпуса на приоритетах работы, обозначенных главой государства Касым-Жомартом Токаевым на открытии первой сессии Парламента VII созыва, сообщает zakon.kz.

Предваряя обсуждение повестки пленарного заседания Мажилиса, Спикер Палаты напомнил о некоторых важных законопроектах, над которыми предстоит работать мажилисменам.

Среди них – Социальный кодекс, проект Налогового кодекса, который необходимо будет подготовить с учетом его упрощения, стимулирования деловой активности и конкуренции.

Мы должны разработать механизмы законодательной поддержки предпринимательства, основанные на принципиально новой регуляторной политике, - сказал Нурлан Нигматулин.

В числе важных также законопроект "О промышленной политике", устанавливающий принципы, цели и задачи развития обрабатывающей промышленности, в котором необходимо предусмотреть конкретные меры, действенные механизмы поддержки и стимулирования отечественного бизнеса. Актуальным является и законопроект об общественном контроле.

Отдельное внимание Спикер Мажилиса уделил такому приоритетному направлению, как защита прав человека. В связи с этим парламентариям предстоит работа над отдельным законопроектом об омбудсмене.

Каждый законопроект, который нам предстоит рассмотреть в этой сессии, важен как с точки зрения обеспечения устойчивого экономического развития страны, так и с точки зрения улучшения качества жизни наших граждан. Поэтому, во исполнение поручений Президента страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данных на открытии нынешней сессии, мы должны сформировать законодательную базу для решения актуальных вопросов развития здравоохранения, образования, социальной защиты населения, поддержки малого и среднего бизнеса, - подчеркнул Нурлан Нигматулин.

Как отметил при этом Спикер Мажилиса, вся законотворческая работа Палаты будет проходить при конструктивном взаимодействии с представителями государственных органов, экспертного сообщества и гражданского общества, со средствами массовой информации.

В целом, работа всего депутатского корпуса в нынешней сессии будет нацелена на последовательное проведение дальнейшей работы по качественному законодательному обеспечению приоритетов стратегического курса Елбасы, а также конкретных задач, поставленных главой государства в выступлении на открытии сессии, - резюмировал Нурлан Нигматулин.