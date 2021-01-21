Как экоактивисту удалось попасть во "дворец Путина"

Последние дни в обществе широко обсуждают фильм Фонда Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки". Меньше чем за сутки он набрал более 25 млн просмотров. В Кремле уже отреагировали на вброс, назвав голословной чушью. В свою очередь, СМИ отмечают, что местные экологи и активисты давно следят за строительством этого объекта. Исполнительному директору АНО "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрию Шевченко удавалось попасть внутрь. Он рассказал изданию DW как оказался во "дворце для Путина" и кто его ждал внутри, передает zakon.kz.

Шевченко рассказал, что для него было неожиданностью строительства там подземного ледового дворца.

Десять лет назад, когда я побывал на территории, я обратил внимание на мощную линию электропередачи, которая идет к этому объекту. Еще подумал тогда, что ей можно было бы запитать целый металлургический завод, - сказал он.

Он побывал на территории дворца в 2011 году.

Мы следим за ним с 2004-2005 годов, когда стало известно, что на мысе Идокопас намечается стройка. Мы очень расстроились, поскольку там первозданный лес был, пицундские сосны, которые занесены в Красную книгу России. Понятно было, что там не обойдется без рубки. А когда после откровений бизнесмена Колесникова в 2010 году выяснилось, что строится объект для президента России и что это не просто какой-то там детский лагерь или еще что-то, стало понятно, что этим объектом надо заниматься вплотную, - сказал экоактивист.

В 2011 году он с коллегой Суреном Газаряном, с журналисткой газеты "Собеседник" Риммой Ахмировой, активисткой Екатериной Соловьевой решили посмотреть, что там происходит. На тот момент никакой особой охраны у объекта не было. Шла активная фаза строительства. Заехать получилось со стороны села Прасковеевка.

Заехали по дороге через контрольно-пропускной пункт, нигде не прятались, да и шлагбаум был открыт. Приехали прямо к главному зданию, чуть ли не к месту, которое показано в фильме Алексея Навального: большой портал, ворота, двуглавый орел. Поначалу на нас даже не обращали внимания. Рабочие ходили, занимались своими делами, не задавали никому лишних вопросов. Но когда нас увидели сотрудники федеральной службы охраны (ФСО), начался переполох. Тут же заставили прекратить съемку. К счастью, флеш-карту с кадрами, которые я успел снять, я спрятал в ботинок. Благодаря этому хоть что-то осталось после нашей поездки. Это единственные фотографии, которые были получены не рабочими стройки, - рассказал Шевченко.

Затем прибежали два фсошника, они вызвали полицию и пограничный наряд.

Прибежало большое количество сотрудников частного охранного предприятия, которые просто внаглую, уже на глазах полиции у нас отобрали личные вещи. Вскрыли нашу машину, а все вещи на наших глазах унесли во дворец, в это серое здание... ... Мы увидели практически всю основную территорию. Посмотрели главный вход во дворец, обошли вокруг, зашли со стороны моря. Причем я обратил внимание, что если около главного входа лес был полностью вырублен и там разбили уже декоративный парк, то со стороны моря лес не трогали. Насколько я понял, была задача, чтобы с воды главное здание не было видно вообще. С этим они справились, - отметил активист.

Отвечая на вопрос, знал ли он, для кого строят эту резиденцию, он ответил, что да.

Но все же нас удивило, что одними из первых пришли сотрудники ФСО. Формально же этот дворец считался частным объектом. На наши вопросы, что здесь делает ФСО, нам никто так и не ответил, - сказал Шевченко.

От "дворца Путина" их увозила полиция в отдел села Дивноморское. Там они написали объяснительную.

Причем человек, который руководил спецоперацией на даче Путина, написал заявление, мол, у него был похищен или потерян телефон. Мы тоже написали свое заявление, что нас ограбили. А на следующее утро позвонил участковый из села Дивноморское и сказал, что наши вещи и документы якобы случайно нашли в лесу. Но никакую цифровую технику нам конечно не вернули. В общем, дело замяли, - рассказал Шевченко.