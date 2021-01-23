Женщину с поврежденным позвоночником отказались госпитализировать в больницу

Женщину с поврежденным позвоночником отказались госпитализировать в одной из больниц Нур-Султана. По словам пострадавшей, после серьезного ДТП врачи ограничились лишь визуальным осмотром и КТ головного мозга. Хотя женщина жаловалась на невыносимые боли и уже не могла сама ходить. Сейчас молодая мама прикована к кровати, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Аксулу с мужем и маленьким ребенком в декабре попали в ДТП на пригородной трассе столицы. Больше всех досталось женщине. С сильными болями в спине и животе, скороя помощь доставила ее в больницу. Там, как утверждает пострадавшая, ее осмотрел травматолог. Сделали КТ головного мозга. А после врачи решили - амбулаторного лечения будет достаточно.

Аксулу, ПОСТРАДАВШАЯ В ДТП:

Вы в первую очередь мать. Не надо о себе думать. С Вами все нормально, говорит мне. Вам лучше ехать домой. Я сказала, у меня живот так сильно болит и спина болит… не могу даже сама ходить.

Дойти до машины уже неходячей женщине помогли родственники и прохожие. Последний нашел где-то инвалидную коляску. Всю ночь Аксулу плакала и пичкала себя обезболивающими таблетками.

Я целую ночь плакала, пила 3-4 штуки кетанов. Потом я мужу говорила + у меня копчик. Спина сломана кажется. Потому что я не могу, - вспоминает она.

Едва дотерпев до утра, она с мужем поехали на платный рентген. В новом медучреждении женщине сказали срочно лечь в палату. Но только с ПЦР-тестом. С горем пополам, через два дня адских мучений, женщина, наконец, попала под наблюдение специалистов. Диагноз оказался серьезным - "Идиопатический сколиоз грудопоясничного отдела позвоночника 4-степени". Больную сразу прооперировали. Теперь ей предстоит восстановление длиной в 4 месяца. Исключительно лежа.

По факту, если мы сейчас начнем обращение проверять, какие врачи проводили обследование и какие меры будут приняты – факты будут налицо. Если бы были приняты меры со стороны врачей, она бы не моталась два дня и не лежала бы дома, - говорит юрист Асель Миржакып.

Ее посмотрели хирург, нейрохирург, травматолог. С нашей стороны травматологической: кости таза, позвоночник, грудная клетка – все целое. Исключаются внутренних органов повреждения, - прокомментировал травматолог многопрофильной городской больницы №1 Нур-Султана Айдос Бердыбеков.