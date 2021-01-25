Президент Мексики заразился COVID-19

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заразился коронавирусом, сообщает zakon.kz.

С сожалением информирую вас о том, что заражен COVID-19. Симптомы легкие, но я уже получаю лечение. Как и всегда, я остаюсь оптимистом. президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на своей странице в Twitter

Lamento informarles que estoy contagiado de COVID-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico. Como siempre, soy optimista. Saldremos adelante todos. Me representará la Dra. Olga Sánchez Cordero en las mañaneras para informar como lo hacemos todos los días. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) January 25, 2021

По его словам, на утренних конференциях его заменит министр внутренних дел Ольга Санчес Кордеро.

Я буду следить за руководством страной из Национального дворца, - добавил 67-летний политик.

Также глава латиноамериканского государства сообщил, что в понедельник проведет запланированные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Завтра, например, я поговорю по телефону с президентом Владимиром Путиным, потому что (...) существует возможность того, что они отправят нам вакцину "Спутник V", - уточнил он.

Как сообщает ТАСС, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев 21 января заявил, что фонд ожидает скорой регистрации вакцины "Спутник V" в Мексике.

Эбрард 19 января объявил, что власти латиноамериканской страны намерены приобрести 7,4 млн доз "Спутника V" в период с января по март текущего года. Пока неизвестно, когда мексиканский регулятор может выдать разрешение на использование в республике российского препарата.

В 2020 году несколько членов правительства Мексики, в том числе министр финансов и государственного кредита Артуро Эррера, заразились коронавирусом. Все они выздоровели и вернулись к исполнению служебных обязанностей.