Сколько уже одобрено заявок на снятие пенсионных накоплений

26 января 2021, 17:26
Фото: ctu.kz

В Казахстане продолжается прием заявок на досрочное снятие части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или передачу в доверительное управление. Заместитель председателя правления АО "Отбасы банк" Нурлан Акшанов рассказал, сколько уже подано заявок и сколько из них одобрено, передает zakon.kz.

Подано заявок 38 806. ЕНПФ уже одобрил 18 000, - написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что среди казахстанцев особой популярностью остаются цели:

  • погашение ипотечного займа;
  • полный выкуп жилья;
  • уступка пенсионных накоплений близким родственникам;
  • оформление ипотечного займа в Отбасы Банке на выгодных условиях.

В "Отбасы банке" также предупреждали, что заявку на снятие пенсионных могут аннулировать, и объясняли почему.


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