Весельчаки и Кутилы. Составлен портрет злостных нарушителей саннорм

В Нур-Султане врачи представили так называемый портрет злостных нарушителей санитарных норм в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По информации врачей, в основном ими являются люди, которые посещая увеселительные заведения, не соблюдают ограничительные санитарные нормы.

Согласно постановлению главного государственного санврача столицы, в городе введены ряд ограничительных норм. Так, ТРЦ в будни работают до 20.00, по выходным – не работают. Кафе и рестораны открыты в будни и выходные только до 20.00 (заполняемость не более 30 посадочных мест внутри помещения). Запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, - сообщается на сайте акимата Нур-Султана.

В городе мобильными группами на ежедневной основе проводятся рейды на соблюдение объектами саннорм.

Для стабилизации ситуации всем горожанам необходимо придерживаться строгих санитарно-эпидемиологических норм, масочный режим сохраняется. Только соблюдая все санитарные требования можно будет не допустить резкой вспышки и массового распространения коронавируса.

Напомним, Нур-Султан находится в "красной" зоне.