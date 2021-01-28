Вирусолог: Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции опаснее британского

Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции опаснее британского, поскольку он приобретает мутации для повторного заражения людей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Южноафриканский в отличие от британского приобрел еще несколько мутаций, которые помогли ему уходить от моноклональных антител. вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков

Специалист пояснил, что моноклональными антителами являются выделенные от человека факторы защиты, которые ученые в настоящее время часто используют в исследованиях. Их продают для использования в лабораториях для научной деятельности. Эти нейтрализующие антитела, которые препятствовуют проникновению SARS-CoV-2 в клетку.

По словам Волчкова, на южноафриканский штамм эти антитела не действуют.

То есть мутирующий в этом направлении вирус начинает преодолевать адаптивный иммунитет. И эти изменения дадут возможность инфицировать уже переболевших, так как у них в организмах содержатся антитела к предыдущему, еще не мутировавшему штамму. Павел Волчков

Эксперт сообщил, что, по данным ученых из Йоханнесбурга, вирус начал вести себя так из-за одного из способов лечения COVID-19 — переливания донорской плазмы переболевших.

У людей еще не выработались собственные антитела, но им уже вкалывают другие. Когда Т-клеточный иммунитет еще не развился, Т-клетки и NК-клетки еще не вступили в игру. Павел Волчков

Он добавил, что это позволяет вирусу легко уйти от иммунного ответа.