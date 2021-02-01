В ВКО стартовала кампания по добровольной вакцинации

По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации российским препаратом против коронавируса "Спутник V". В Усть-Каменогорске одними из первых прививку получили представитель ДСЭК ВКО Канат Турдиев и главный врач КГП на ПХВ "Центр матери и ребенка" Ермек Омарбеков, в Семее – заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Думан Берикулы и главный врач КГП на ПХВ "Перинатальный центр" Аркат Даирбеков.

Пандемия сильно поменяла уклад нашей жизни. Она изменила всех нас. Но если мы хотим вернуться к своему привычному укладу, ходить друг к другу в гости, посещать в кинотеатры, театры, беспрепятственно видеться с родственниками, нам необходимо выполнить 2 главных условия – получить вакцину и выполнять все предписания главного государственного санитарного врача РК. Тогда мы сможем вернуться к обычной жизни. Біз біргеміз! Мы вместе победим эту пандемию! – считает Ермек Омарбеков.

На сегодняшний день в ВКО поставлено 1300 доз вакцин (650 в Усть-Каменогорске, 650 в Семее).

Первыми вакцину получают поликлиники Усть-Каменогорска и Семея.

По информации управления здравоохранения области, в начале февраля будет осуществлен дополнительный закуп 16 биомедицинских морозильников и 60 термоконтейнеров с многоразовыми терморегистраторами в медицинские организации для транспортировки и хранения вакцин.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача.

На период вакцинации была создана рабочая комиссия для организации, мониторинга и методологической помощи.