Влюбленный мужчина подставил соперника из-за ревности в ВКО

В ВКО подучетный совершил умышленное преступление средней тяжести, сообщает zakon.kz.

По данным пресс-службы ДУИС ВКО, влюбленный познакомился с девушкой, которая ему очень понравилась, и он стал проявлять к ней признаки симпатии. Однако она не отвечала ему взаимностью. У девушки был свой аккаунт в Instagram. Он каждый день просматривал ее подписчиков. Среди них он обратил внимание на молодого парня, с которым девушка встречалась и ездила отдыхать за границу.

Из ревности он придумал схему, чтобы навредить вышеуказанному молодому человеку. Купил телефон и зарегистрировал телефон на имя молодого человека и с данного телефона отправил сообщение на номер участкового инспектора о том, что установлены бомбы в торговом доме. После сотовый телефон и симкарту выбросил в реку, - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что таким образом он хотел оговорить соперника, чтобы у девушки появилось негативное мнение в отношении его оппонента.

В суде он признал свою вину, чистосердечно раскаялся, причиненный ущерб оплатил в полном объеме. Ему за совершение уголовного правонарушения назначили наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы. Теперь подучетный состоит на учете службы пробации. Сотрудники ему разъяснили, что, в случае злостного уклонения от отбывания наказания, ограничение свободы заменяется лишением свободы. инспектор службы пробации Гульжан Байдакпаева