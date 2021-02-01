Главный санврач Нур-Султана отказалась от вакцинации. Названа причина

Свой отказ от вакцинации объяснила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

У меня ребенок маленький, на грудном вскармливании, это является одним из противопоказаний. Помимо этого, буквально на днях случай КВИ был в нашем коллективе, то есть я еще являюсь контактным лицом в этой ситуации. Как пройдет у меня время и не будет противопоказаний, я привьюсь той вакциной, которая будет в наличии в прививочном кабинете. главный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова

За последние сутки в Казахстане выявлено 1259 новых случаев covid-19. За 10 месяцев заразились 187 тысяч человек, две с половиной тысячи больных скончались. Сейчас лечатся от коронавируса 28 тысяч пациентов.

С 1 февраля по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации "Спутник V".

В первую очередь вакцинации подлежат отдельные группы населения - медицинские работники, полицейские, военнослужащие и др.