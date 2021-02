Илон Маск назвал сроки первых испытаний чипа на людях

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что первые испытания чипа Neuralink на людях могут начаться уже в этом году, передает zakon.kz со ссылкой на Unilad.

Ранее миллиардер рассказал об успешном вживлении чипа в мозг обезьяны. Чип полностью скрыт под кожей примата и не причиняет ему вреда. По словам Маска, обезьяна прекрасно себя чувствует. Он также объяснил, что совершенствование технологий чипирования нацелено на устранение травм головного и спинного мозга и восполнение утраченных способностей.

Один из пользователей Twitter написал Маску о своей проблеме. Мужчина попал в автомобильную аварию 20 лет назад, с тех пор он парализован от плеч.

Бизнесмен ответил, что компания усердно работает над обеспечением безопасности имплантатов и находится в тесном контакте с FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США).

Neuralink is working super hard to ensure implant safety & is in close communication with the FDA. If things go well, we might be able to do initial human trials later this year.