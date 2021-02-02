В 2020 году при поддержке KAZAKH INVEST реализовано 36 проектов на 1,6 млрд долларов

В рамках проводимой системной работы по привлечению инвестиций за годы независимости в страну привлечено более $360 млрд прямых иностранных инвестиций.

Во исполнение поручения Главы Государства Касым-Жомарта Токаева о необходимости усиления работы по привлечению иностранного бизнеса в Казахстан со стороны "KAZAKH INVEST" проделана значительная работа.

Несмотря на пандемию и ряд ограничительных мер, по итогам 2020 года при поддержке "KAZAKH INVEST" было реализовано 36 новых инвестиционных проектов на сумму $1,6 млрд. Среди них можно отметить производство технических газов в Карагандинской области с участием немецкого ТНК "Linde Group", тепличный комплекс в Туркестанской области с участием польской компании "Polcotton", производство комбикормов в Алматинской области с участием ТНК из ОАЭ, а также запущено 7 проектов ВИЭ общей мощностью 368 МВт в различных регионах страны, - сообщил заместитель председателя правления "KAZAKH INVEST" Галым Узбеков.

В период смягчения карантинных мер "KAZAKH INVEST" организовал ряд мероприятий по продвижению инвестиционного имиджа страны. В дискуссиях приняли участие представители деловых кругов стран Северной Европы, ОАЭ, Великобритании, Германии, Турции, КНР и Украины. В онлайн формате организовано свыше 40 тематических вебинаров с общим охватом аудитории порядка 6 тыс. человек из более 50 стран мира.

Также, по итогам года Казахстан при поддержке "KAZAKH INVEST" посетили свыше 70 иностранных бизнес-делегаций из США, Германии, России, ОАЭ, Индии, Южной Кореи и других стран. Рассмотрено свыше 2 тысяч устных и письменных обращений инвесторов.

В целях укрепления работы трехуровневой системы привлечения инвестиций разработано 65 страновых инвестиционных программ, в рамках которых будет проведена работа по точечному подходу к вопросам отбора, и сопровождению инвестиционных проектов, а также выявлению активных инвесторов. Учитывая их стратегические планы развития, мы сможем провести выборку наиболее вероятных потенциальных инвесторов и пригласить их реализовывать свои проекты в Казахстане, - отметил Галым Узбеков.

Вместе с тем, большое внимание уделяется усилению институционального взаимодействия в инвестиционной сфере. К примеру, осенью 2020 года был создан казахстанско-американский Деловой Совет при Торговой Палате США, объединяющей все американское деловое сообщество. В начале 2021 года Правительства США, Казахстана и Узбекистана заявили о создании Центральноазиатского инвестиционного партнерства. В рамках этой инициативы Международная финансовая корпорация развития США (DFC), Казахстан и Узбекистан планируют инвестировать не менее $1 млрд в течение пяти лет.

Также, в целях улучшения инвестиционного климата, совершенствования правовой базы и поддержки стратегических инвесторов внедрен новый инструмент поддержки инвесторов – соглашение об инвестициях.

Принимая во внимание прогнозы международных организаций о снижении глобальных инвестиционных потоков, со стороны "KAZAKH INVEST" будет продолжена активная работа по усилению продвижения инвестиционных возможностей, привлечения инвесторов в Казахстан, а также оказанию содействия в запуске более 40 новых производств в текущем году.