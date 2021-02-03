Будут ли ездить автобусы в Нур-Султане в выходные дни

3 февраля 2021, 19:22
Фото: astana.gov.kz

В Нур-Султане общественный транспорт возвращается к графику работы в штатном режиме, передает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Согласно новому постановлению главного государственного санитарного врача столицы, вступившего в силу 2 февраля, автобусы в столице будут курсировать и по воскресеньям.

Обеспечить работу городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработкой салона дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытием всех дверей, установкой в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с установлением графика работы в штатном режиме, - говорится в постановлении.

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