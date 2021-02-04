Как избавиться от дырки на куртке? Видео вызвало споры в Сети

Российская блогерша избавилась от дырки на куртке с помощью лейкопластыря и вызвала споры в сети. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте, передает zakon.kz со ссылкой на Лента.ру.

По словам пользовательницы TikTok Юлии Тако, помимо пластыря, для упомянутого способа понадобится медицинский скотч. На размещенных кадрах блогерша подкладывает под дыру пластырь липкой стороной вверх, затем соединяет порванные части ткани между собой и проглаживает место разреза утюгом через обрезок ткани.

В конце видео россиянка продемонстрировала получившийся результат. Ее публикация стала вирусной и набрала больше четырех миллионов просмотров. Комментаторы поблагодарили Тако за предложенный лайфхак.

"Где ты была раньше? Я из-за этого уже кучу курток выкинул", "Это почти новая вещь!", "Спасибо! Жаль, что я не увидела этого раньше", - писали они.

Однако многие пользователи не поверили в достоверность способа.

"Просто показали сторону, где до этого не было дыры", "Мда! Просто другую часть куртки показала, которая целая", "Я прожег куртку", "А что делать, если сжег куртку?", "Вы нас обманываете", - высказывались юзеры.