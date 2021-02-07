"Барыс" снова проиграл "Магнитке" в матче КХЛ

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с магнитогорским "Металлургом", сообщает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль; Орехов-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Хетерингтон-Данияр См., Мусоров-Гурков-Старченко; Акользин-Сагадеев-Шевченко, Петухов.

Первая часть игры осталась без заброшенных шайб, во второй на взятие Сергея Плотникова дважды ответил Филип Вароне, все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, а там свою вторую забросил Плотников, итог же подвел Николай Кулемин. 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) - магнитогорцы в очередной раз сильнее астанчан.

Встреча проходила на стадионе "Арена-Металлург" в Магнитогорске.

Таким образом, "Металлург" одержал 10-ю победу подряд в основное время. Магнитогорцы обыграли минское "Динамо" (4:2), "Салават Юлаев" (3:2), "Локомотив" (4:1), рижское "Динамо" (5:3), "Автомобилист" (5:3), "Спартак" (3:1), "Йокерит" (5:1), "Ак Барс" (3:0) и дважды "Барыс" (3:1 и 3:2). Это достижение впервые покорилось уральскому клубу.

Самая продолжительная победная серия магнитогорского "Металлурга" в истории КХЛ насчитывает 13 матчей. Это произошло в сезоне-2008/2009.

В пресс-службе астанинского ХК сообщили, что после матча состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров.

Хорошая, равная игра. Сегодня мы создали очень много голевых моментов, особенно в первом периоде. Надо было забивать, но здорово сыграл вратарь соперника. В третьем периоде, наверное, не хватило концентрации. Пропускаем голы в простых ситуациях, когда владели шайбой. главный тренер ХК "Барыс" Юрий Михайлис

Непросто сложился матч. Во втором периоде должны были реализовывать большинство, не забили. Ребята молодцы, вытащили матч. Радует, что уходим на паузу с победой, десятой победой подряд. главный тренер ХК "Металлург" Илья Воробьев

Как сообщается, 16 февраля "Барыс" дома примет омский "Авангард".

"Металлург" (Магнитогорск, Россия) - "Барыс" (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 (0:0, 1:2, 2:0) Шайбы:

1:0 - 20:16 Плотников (Прохоркин). В равенстве

1:1 - 22:17 Вароне (Панюков, Виделль). В большинстве

1:2 - 38:04 Вароне (Панюков, Виделль). В равенстве

2:2 - 46:10 Плотников (Мозякин, Прохоркин). В равенстве

3:2 - 49:17 Кулемин (Пашнин, Расмуссен). В равенстве Вратари: Кошечкин - Карлссон

Штраф: 10:10 (0:2, 4:6, 6:2).

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