В столице пройдет лыжный фестиваль "Esil winter"

14 февраля в Центральном парке культуры и отдыха Нур-Султана проведут лыжный фестиваль "Esil winter", сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата города, ежегодный лыжный фестиваль состоится 14 февраля в 10.00 утра. Проведение первых соревнований среди участников запланировано на 10.15.

Для получения номеров участников и прохождения инструктажа организаторы просят прибыть на место за 20 минут до начала фестиваля. В зависимости от пола и возраста участников запланированы забеги на 1, 2, 3 и 5 километров, разделенные на возрастные группы и дистанции.

Регистрация производится до 13 февраля текущего года по телефону: 8 707 913 91 38.

Стоит отметить, мероприятие будет проводиться с соблюдением всех санитарных норм и требований.