Сотрудников "Казпочты" обвинили в краже смартфона из посылки

Астанчанин обвинил сотрудников "Казпочты" в краже дорогого смартфона, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Житель Нур-Султана Илья заказал в США в подарок для супруги. Но когда пришел получать посылку в отделение "Казпочты" гаджета внутри не оказалось. А бандероль была аккуратно разрезана, а потом снова заклеена скотчем.

К счастью, я получал ее на рессепшен, а не курьером. Я обнаружил разрез. Просто визуально глазами. Попросил сотрудников почты ее взвесить, и мы обнаружили, что вес различается. В Алматы она прибыла с одним весом, в Нур-Султане я ее получал уже с другим. житель Нур-Султана Илья

Илья обратился в полицию. Но стражи порядка заявление принимать не стали. Говорят, пусть сначала "Казпочта" проведет собственное расследование. В почтовом отделении факт пропажи подтвердили, но сказали, что жалобу должен написать отправитель. А он, как известно, в Америке.

Все что они ответили, что да, мы подтверждаем, что ситуация произошло, но теперь должен подавать заявление отправитель. Но, к сожалению, это не всегда возможно. В моем случае посредник за рубежом, то есть тот, кто консолидирует товар из нескольких интернет-магазинов и отправляет сюда. В этом и сложность. житель Нур-Султана Илья

Мужчина не исключает, что смартфон могли украсть и работники аэропорта или таможенной службы. Но сначала нужно разобраться, где именно исчезла посылка. В "Казпочте" заявили, они готовы возместить ущерб. Но только если Илья застраховал содержимое.

В случае совершения утраты, мы несем материальную ответственность перед клиентом, то есть мы выплачиваем ему сумму ущерба. То есть клиент, видя, что есть такие риски, он имеет право застраховать свое почтовое отправление, и мы в случае признания вины, оплачиваем ему сумму ущерба. Если почтовое отделение без объявленной ценности, мы ему выплачиваем двойной тариф за пересылку. главный менеджер управления безопасности и досмотра АО "Казпочта" Аскар Касенов

При этом своих сотрудников в компании пока подозревать не спешат. Говорят, выводы будут делать после окончания служебного расследования. При этом по данным "Казпочты" в прошлом году на 8 млн посылок в Казахстане пришлось лишь 370 краж. Однако в социальных сетях то и дело появляются жалобы тех, чьи посылки были безвозвратно утеряны.

Юристы уверены, виновников найти не сложно. Достаточно отследить путь посылки. Для почтовой компании это "плевое" дело. Кроме того, в этом случае нужно настоятельно требовать возмещение ущерба.

Установить ответственное лицо, виновное лицо, я считаю, не составит никакого труда. Поэтому здесь возмещение материального ущерба в любом случае будет. Я считаю, также можно подать моральный вред на услугодателя. То есть в нашем случае на почтовую службу. Я считаю, что моральный ущерб по гражданскому кодексу также нанесен незаконными действиями, ну, здесь получается третье лицо либо это работник. адвокат Жандос Туяков

Служебное расследование "Казпочта" планирует завершить до конца недели. При этом в почтовой службе уверены, кражи совершают не их работники. А возможно, внештатные сотрудники.