Причину вспышки Эболы в Конго назвали в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения назвала причину вспышки Эболы в Демократической республике Конго, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, штамм Эболы, который послужил причиной нынешней вспышки заболевания в ДР Конго, аналогичен тому, который был выявлен в прошлом году во время вспышки лихорадки в регионе Северное Киву. Об этом заявила на брифинге глава регионального отделения ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.

Мы получили результаты. И действительно, есть связь между нынешней вспышкой и предыдущими вспышками, которые были в Северном Киву в Демократической республике Конго, - сказала она.

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