Появилось фото сбежавшего из изолятора Алматы. Его ищут 3-й день

ДУИС Алматы опубликовал фото сбежавшего из изолятора заключенного и напомнило ему о смягчении наказания за побег в случае добровольного возвращения под стражу, передает zakon.kz.

По информации ДУИС Алматы, Давутов Дамир Турдалимович 10.02.1987 года рождения, уроженец Актюбинской области, до ареста проживал в Алматы, ранее неоднократно судим за кражи и мошенничество.

В соответствии с п. 2), 3) ст. 426 УК РК лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, - сообщили в ДУИС Алматы.

Напомним, заключенный сбежал из учреждения ЛА-155/18 (СИЗО) ДУИС по городу Алматы. После свидания с общественным защитником он попросился в уборную, а затем спрятался в комнате для свиданий. Около 20:30 он проник в актовый зал административного здания, сломал там металлический замок двери запасного выхода и совершил побег, перепрыгнув через 1,5-метровый забор "не основного ограждения, расположенного напротив административного здания учреждения".

О том, что он сбежал стало известно на следующий день.

Давутов Дамир Турдалимович 10.02.1987 года рождения, уроженец Актюбинской области, до ареста проживал в г.Алматы. По национальности – казах, ранее

15 февраля 2021 г. из учреждения ЛА-155/18 (СИЗО) Департамента УИС по городу Алматы был совершён факт побега осуждённым к 6 годам 3 месяца лишения свободы (по ст.188 ч.3 п 2, ст. 187 ч.1, 384 ч.2, ст. 190 ч.3 п.1) Давутовым Д. Т.

Приметы: рост 175-180 см., азиатской внешности, среднего телосложения, волосы черного цвета, нос прямой, глаза карие. Был одет: в черную спортивную шапку с белой полосой поперек, болоньевую черную короткую куртку, трико черного цвета и темную обувь.

Примечание: в соответствии с п. 2), 3) ст. 426 УК РК лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег