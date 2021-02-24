Сирены прозвучат в Алматы

24 февраля 2021, 11:44
Фото: ДЧС Алматы

25 февраля в Алматы прозвучат сирены, сообщает zakon.kz.

По данным ДЧС города, пройдет плановая проверка.

25 февраля 2021 года в 12.55 Департамент по ЧС Алматы проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения населения. Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, а также автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения, - отметили в ведомстве.

Департамент просит жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие.

Если сигнал застал Вас дома:

- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.

Если сигнал застал Вас на улице:

- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.


Читайте новости zakon.kz в
Показать комментарии

Популярное

все топ новости

НОВОСТИ

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?