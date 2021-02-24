Сирены прозвучат в Алматы

25 февраля в Алматы прозвучат сирены, сообщает zakon.kz.
По данным ДЧС города, пройдет плановая проверка.
25 февраля 2021 года в 12.55 Департамент по ЧС Алматы проводит плановую техническую проверку готовности системы оповещения населения. Учебная проверка предусматривает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!" посредством включения электросирен, а также автоматического перехвата каналов телевидения и радио с одновременным информированием населения о проведении проверки готовности системы оповещения, - отметили в ведомстве.
Департамент просит жителей и гостей Алматы сохранять спокойствие.
Если сигнал застал Вас дома:
- включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;
- прослушайте экстренное сообщение;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Если сигнал застал Вас на улице:
- прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения;
- действуйте в соответствии с переданным сообщением.
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