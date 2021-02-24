В столице задержали авто с российскими номерами, на котором "висели" штрафы на 500 тыс. тенге

В Нур-Султане задержали водителя, задолжавшего около полумиллиона тенге штрафов, передает zakon.kz.

Так, сотрудники Специализированного батальона патрульной полиции остановили автомобиль марки ВАЗ с российскими номерами, за которым числится 19 штрафов на сумму около 500 тысяч тенге.

При остановке авто выяснялось, что у 30-летнего водителя отсутствовало обязательное страхование на автомобиль. В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 230 КРКобАП с наложением штрафа. Также выписаны 19 уведомлений об имеющихся задолженностях по административным нарушениям, - сообщили в ДП столицы.

Автомашина водворена на коммунальную стоянку.

Департамент полиции Нур-Султана напоминает водителям об ответственности за нарушение законодательства РК об обязательном страховании, которое рассматривает штраф в размере от 10 до 160 МРП.